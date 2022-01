Massimo Mallegni: “Su Elisabetta Casellati mancato coraggio”. Da Forza Italia veleni sulla strategia di Fratelli d'Italia

27 gennaio 2022 a

“Casellati estremamente autorevole”. Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, è ospite di Claudio Brachino a ‘Primo Piano Quirinale’, lo speciale dell’Italpress sull’elezione del presidente della Repubblica, e approfondisce il tema della possibile candidatura della presidente del Senato Elisabetta Casellati, sulla quale è arrivato il veto del Pd e di Enrico Letta: “Credo che la candidatura di Elisabetta Casellati fosse estremamente autorevole, non so se è mancato il coraggio di andare avanti però non possiamo accettare il fatto che una Presidente del Senato come Casellati, eletta con una larga maggioranza e con i voti del Movimento 5 Stelle adesso appaia come una candidatura di parte. Mi sorprendono le candidature che sposa Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, come quella di Guido Crosetto per mostrare i muscoli, quella di Mario Draghi o di Elisabetta Belloni. Tutto mi sembra tranne che un atteggiamento sovranista, patriota o nell’interesse nazionale perché vuol dire eliminare la politica di scena”.

“Sono persone di alto profilo ma - aggiunge il senatore azzurro - la politica sana dovrebbe tornare al centro. Il problema del centrodestra è la lontananza di Silvio Berlusconi, finché lui è stato in campo abbiamo mantenuto unità. Il dialogo da parte nostra è aperto ma Fratelli d’Italia per emergere vuole capitalizzare il consenso, con la Lega c’è grande lealtà ma mi sorprende - conclude Mallegni - che un partito che vuole andare al governo abbia questa voglia di protagonismo con i partner più stretti”.

