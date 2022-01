Stasera Italia, la previsione di Augusto Minzolini: “Quando avremo il nuovo presidente, grazie al centrodestra”

Federica Pascale 27 gennaio 2022 a

Caos Quirinale. Durante la puntata di giovedì 27 gennaio di Stasera Italia, il talk politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4, si cercare di analizzare lo scenario attuale con diversi ospiti in studio. Secondo Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, siamo alle battute finali e presto ci sarà un nuovo Presidente della Repubblica: “Siamo al punto in cui credo che siamo alle ultime battute. Tra domani e dopodomani credo si faccia il presidente, ci si passerà attraverso un’iniziativa del centrodestra”. Ma i partiti sono in agitazione, ormai è evidente. “Gli spazi ci sono, basta pensare alla giornata di ieri e alle divisioni del centrodestra. Ma anche nel centrosinistra sono tutt’altro che compatti”. Ed evidenzia come la rosa di nomi fatta dal centrodestra sia stata lanciata con una conferenza stampa ufficiale con tutti i leader della coalizione, mentre quella di centrosinistra “è stata fatta all’orecchio”, senza alcuna ufficialità e dunque certezza di disponibilità da parte dei soggetti chiamati in causa.

Elezioni: secondo @AugustoMinzolin siamo alle battute finali, presto ci sarà il nuovo Presidente della Repubblica. #StaseraItalia pic.twitter.com/vjPPFswPvg — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 27, 2022

