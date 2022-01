Stasera Italia, la triste ammissione di Andrea Marcucci: sul Quirinale non si è lavorato per la vittoria dell'Italia

Federica Pascale 27 gennaio 2022 a

Fumata nera e partiti divisi. Di questo si parla durante la puntata di giovedì 27 gennaio di Stasera Italia, il talk di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4. Davanti Montecitorio, viene intervistato Andrea Marcucci, ex capogruppo del Partito Democratico al Senato. Queste quattro giornate, seppur caotiche, non hanno portato ancora ad un risultato. “Bisogna capire come mai siamo arrivati qua. È un percorso lungo che nasce da lontano” afferma Marcucci. “Io il primo Presidente della Repubblica l’ho eletto nel ’92, quindi diciamo che non mi spavento di niente”.

La speranza è di avere un nome autorevole da proclamare entro sabato. “Io credo che si debba fare presto, e si poteva fare molto prima. Bastava la buona volontà di tutti”. E una stoccata al centrodestra: “Mi è sembrato che qualcuno, su questa operazione, abbia giocato e scommesso per la propria vittoria. Qua deve vincere l’Italia, e qualcuno non ha lavorato per la vittoria dell’Italia”.

Il paese è in uno stato di emergenza e il Presidente non si vede. Secondo @AndreaMarcucci qualcuno non ha lavorato per giungere prima ad un accordo. #StaseraItalia pic.twitter.com/MSYKs9uD53 — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 27, 2022

