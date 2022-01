Enrico Letta sbarra la strada alla Casellati: operazione assurda e incomprensibile

26 gennaio 2022 a

Sale il nervosismo in casa Pd e dopo il terzo scrutinio per la votazione del presidente della Repubblica, conclusosi con la fumata nera, arriva la presa di posizione di Enrico Letta. Il segretario dem è infuriato con il centrodestra per le manovre mirate a portare Elisabetta Casellati, presidente del Senato, al Quirinale: "Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto". Il messaggio non è indirizzato precisamente a nessuno, ma abbraccia tutti i leader del centrodestra.

Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del #Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto. — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 26, 2022

