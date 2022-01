Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie disintegra Draghi: “Siamo in alto mare, Pnrr terribile. Lascia a metà?”

26 gennaio 2022 a

Maria Giovanna Maglie è netta a proposito di una possibile salita di Mario Draghi al Quirinale. La giornalista è ospite nella puntata del 26 gennaio di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è boccia completamente la candidatura dell’attuale presidente del Consiglio: “Non è così semplice dire che siccome Mario Draghi è tanto bravo se ne deve andare al Quirinale lasciando il governo, non dovrebbe funzionare così in una democrazia matura. Ha cominciato un anno fa, siamo in alto mare esattamente come un anno fa. Non solo con la pandemia, ma soprattutto con il Pnrr, un piano terribile, con tanti prestiti da restituire. È normale che si lasci un compito esecutivo a metà per prenderne uno, almeno secondo la carta istituzionale, non esecutivo?”.

Draghi è in guerra con i partiti: dal Quirinale vuole decidere lui il nuovo capo di governo

“Non so - ammette i dubbi la Maglie - se verrà fuori un nome questa notte. Ho l’impressione che i nomi che vengono fuori sono più il frutto della nostra ansia di trovare il nome, come è stato fatto per Sabino Cassese dai colleghi de Il Foglio, oppure di chiudere la partita, chiudiamo la partita, troviamo il nome e soprattutto chiudiamo la cosa preservando l’unità del governo. Che però non è un’esigenza di costruire una larga intesa con il Pd e con Matteo Renzi, il governo d’emergenza è tale e rimane tale, se lo si vuole lasciare, anche se ci sono scelte che dividono. Non è mica la prima volta che un presidente della Repubblica si elegge con quella che si chiama la spallata”.

