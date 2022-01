La profezia Quirinale di Alessandro Sallusti a Stasera Italia: “O Cassese o Casini”

26 gennaio 2022 a

Domani avremo finalmente il nuovo presidente della Repubblica? Nella puntata del 26 gennaio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è Alessandro Sallusti, direttore di Libero, a rispondere al quesito: “Matteo Salvini prima di entrare in conclave con i suoi ha detto ai cronisti di tenere accesi i telefonini. Nel gergo vuol dire che ci siamo ed è questione di poco. Io azzardo una previsione su due nomi, o la new entry di oggi Sabino Cassese, un importante costituzionalista, o Pier Ferdinando Casini, non vedo altri candidati”.

Continuiamo a parlare di Quirinale a #StaseraItalia: domani avremo il nuovo Presidente della Repubblica?

Il parere di @alesallusti. pic.twitter.com/FTQCIliyxR — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 26, 2022

