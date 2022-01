La carta Guido Crosetto fa il botto: “Onorato e commosso”. La strategia vincente di Fratelli d'Italia

26 gennaio 2022 a

Con 125 preferenze il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è risultato il più votato nel terzo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. Dopo di lui il candidato di bandiera di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, con 114 voti; Paolo Maddalena, con 61; Pier Ferdinando Casini, con 52. Le schede bianche sono state 412, le nulle 22, i voti dispersi 84. Presenti e votanti 978. Domani alle 11 quarta votazione, con quorum che scende alla maggioranza assoluta del plenum, pari a 505.

Per Crosetto i voti sono quasi il doppio rispetto ai 63 grandi elettori del partito di Giorgia Meloni, fondato anche da lui anni fa. Ed a parlare a caldo dopo il risultato è proprio la presidente di FdI: «Se ritengo che a Crosetto siano andati voti esterni al centrodestra o provenienti da altri gruppi della coalizione? Questo non lo so dire e non lo posso dire. Sicuramente Guido è una persona stimata e questo lo sappiamo già, e vuol dire che c’è secondo me da parte del centrodestra complessivamente nell’attuale Parlamento una capacità attrattiva. E a mio avviso sarebbe stato interessante esercitare anche unitariamente oggi”.

Presente a Montecitorio lo stesso Crosetto, intercettato dai giornalisti presenti: “Sono lusingato per i voti ricevuti ma ci sono nomi più autorevoli del mio. Tutti i nomi che ho sentito negli ultimi cinque giorni sono molto autorevoli e di alto profilo. Il mio nome è venuto fuori perché i grandi elettori si sono stufato di votare scheda bianca. Io al Quirinale? Sì, alla parata del 2 giugno se mi invitano. Casini? È super partes da quando è nato, è una persona autorevole come tutte quelle che ho sentito nelle ultime ore. Penso che entro venerdì avremo il presidente della Repubblica. Auspico che si arrivi a una personalità il più condivisa possibile. Sono onorato e commosso, grazie. I miei voti secondo me rappresentato la capacità, se volesse il centrodestra, di poter prendere voti anche al di fuori del centrodestra. Ci sono, ed escludo me ovviamente dal giudizio, persone nel centrodestra che hanno questa capacità”.

