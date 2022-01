Presidente della Repubblica, "proposta Casellati come una gomitata". La reazione di Renzi con Mentana

Giada Oricchio 26 gennaio 2022 a

“Casellati? Come una gomitata. A me vanno benissimo Draghi o Casini”. Matteo Renzi, fondatore di “Italia Viva” chiama a raccolta i giornalisti per mettere in chiaro che i 45 grandi elettori del suo partito non appoggeranno Maria Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza della Repubblica.

A “Maratona Mentana”, su LA7, l’ex premier ha disegnato lo scenario: “Alla quarta votazione, il centrodestra potrebbe vedere se ha la maggioranza sulla Casellati, ricostruendo magari una maggioranza gialloverde. Ma allora il centrosinistra farebbe un controblitz, questo disegno di Salvini e Meloni punta a ricostruire la maggioranza gialloverde, ma io non credo che la sinistra replicherebbe con scheda bianca, tenterebbe un contro blitz magari con una maggioranza giallorossa. Il gioco a contendersi i resti dei 5s non va bene. A me va benissimo Draghi, Casini, un governo poi, con il Parlamento che non vuole andare a votare, si fa in un minuto. E’ il momento di farla finita con la tiritera delle schede bianche, c’è da pensare ai problemi delle famiglie con la Dad, abbiamo una guerra alle porte, c’è la tensione sui prezzi, l’inflazione”.

Segue la stoccata: “Questo è il momento dei nervi saldi e suggerisco di chiudere tra giovedì e venerdì, senza gomitate. Il Presidente della Repubblica non si elegge con le gomitate.”. Il direttore Enrico Mentana ha colto e cerchiato con il carboncino nero: “In pratica ha definito la Casellati una gomitata”.

