Fumata nera per il Quirinale al secondo scrutinio per la Presidenza della Repubblica

Fumata nera anche al secondo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. La somma di schede bianche, nulle e voti isolati a vari candidati esclude che possa essere raggiunto il quorum di 673 voti. Al seggio speciale, allestito nel parcheggio della Camera per i grandi elettori quarantenati, hanno votato in 9 nel secondo scrutinio per l’elezione del capo dello Stato: ieri erano stati 11.

I nomi D'Alema, Bertolaso, Letta e Tremonti al secondo scrutinio. Votati anche Baglioni e Al Bano

