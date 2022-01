Da Israele votano Franco Frattini al Quirinale: “Convinto atlantista, il più vicino di tutti al nostro paese”

25 gennaio 2022 a

a

a

La sinistra storce il naso inventando balle su una sua presunta vicinanza alla Russia, ma i fatti dicono altro su Franco Frattini. L’ex ministro degli Esteri, ora alla guida del Consiglio di Stato, è tra i nomi circolati come possibile candidato per il Quirinale, subendo uno stop dalla sinistra, i cui esponenti dovrebbero però leggere le parole di Nuno Wahnon Martins, vicepresidente di Alliance for Israel: ““Tra tutti i nomi emersi finora per ricoprire la carica di Presidente della Repubblica italiana Franco Frattini è quello che ha la storia di maggior vicinanza a Israele. È stato tra i primi a volere i terroristi di Hamas nella lista nera ed è stato colui che ha dato vita alla giornata della memoria all’Onu. Ha dato un grande contribuito alla proposta di Costituzione europea, è un convinto atlantista, un prezioso sostenitore del dialogo, della pace e del diritto d’Israele ad esistere”.

Frattini inviso agli americani? Ma va! L'hanno appena invitato come ospite di onore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.