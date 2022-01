Assoluta contrarietà su Mario Draghi al Quirinale: Giorgia Meloni detta la linea al vertice del centrodestra

22 gennaio 2022 a

No a Mario Draghi al Quirinale. È la posizione espressa anche da Fratelli d’Italia con Ignazio La Russa durante il vertice del centrodestra. «La cosa più importante è l’unita della coalizione, noi abbiamo fatto un gesto di generosità per questo obiettivo», sono invece le parole di Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento durante il meeting di centrodestra. «FdI e il resto della coalizione pensano alla durata della legislatura». Poi la leader del partito di opposizione ha ribadito come da parte di Fdi ci sia contrarietà al nome di Draghi per il Cole.

Passo indietro di Berlusconi: rinuncia al Quirinale in nome della ricerca dell'unità dell'Italia

Anche Silvio Berlusconi, nella nota letta da Licia Ronzulli, ha mandato un segnale chiaro sull’attuale presidente del Consiglio: deve rimanere a Palazzo Chigi. “Considero necessario che il governo Draghi completi la sua opera fino alla fine della legislatura per dare attuazione al PNRR, proseguendo il processo riformatore indispensabile che riguarda il fisco, la giustizia, la burocrazia. Da oggi lavoreremo quindi con i leader del centro-destra, che rappresenta la maggioranza nel Paese ed a cui spetta l’onere della proposta, per concordare un nome in grado di raccogliere un consenso vasto in Parlamento. Occorre individuare una figura capace di rappresentare con la necessaria autorevolezza la Nazione nel mondo e di essere garante delle scelte fondamentali del nostro Paese nello scenario internazionale, l’opzione europea e quella atlantica, sempre complementari e mai contrapponibili, essenziali per garantire la pace e la sicurezza e rispondere alle sfide globali” alcuni dei passaggi delle dichiarazioni del Cavaliere.

Conte prepara la rivincita con Draghi: no al Quirinale, pericolo elezioni anticipate

