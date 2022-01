La partita del Colle s'infiamma, Salvini incontra Conte: "Parlo con tutti"

20 gennaio 2022 a

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il presidente del M5S, Giuseppe Conte, si sono visti oggi, a pochi giorni dal via delle votazioni a Montecitorio per l’elezione del presidente della Repubblica. Il primo voto si terrà lunedì dalle 15. Tra i due è andato in scena un "incontro cordiale" riferiscono fonti del Carroccio. L'incontro segna un importante sviluppo nella partita che porta a scegliere il successore di Sergio Mattarella. Proprio oggi sarebbe dovuto andare in scena il nuovo vertice del centrodestra, ma poi Silvio Berlusconi ha deciso di rimandare restando a Milano. Forse si terrà domani.

Riguardo al tema dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica "sto facendo incontri di ogni livello, con tutte le parti in causa. Ci sono ottimi riscontri e sono assolutamente ed estremamente fiducioso", ha commentato lo stesso Salvini, incontrando i cronisti fuori dal Senato. Il segretario della Lega ha ripetuto più volte che il suo partite sosterrà deciso Berlusconi nel caso in cui si decida davvero a scendere in campo. Ma, come si vede, si muove anche su altri fronti, incontrando chi sta sul fronte opposto nonostante sostenga lo sesso governo. Conte infatti ha già spiegato in modo netto che il M5S mai e poi mai valuterà l'ipotesi del Cav.

