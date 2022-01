“Una minchiata”. A Stasera Italia è bocciatura totale per la strategia comunicativa della sinistra

Federica Pascale 19 gennaio 2022 a

“Le trattative devono ancora iniziare. Mancano cinque giorni al voto, un’eternità”. Secondo Claudio Velardi, giornalista e presidente della Fondazione Ottimisti e Razionali, la partita per il Quirinale è appena iniziata e ancora “siamo alle premesse”. Durante la puntata di mercoledì 19 gennaio di Stasera Italia, il talk di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4, si tenta di capire le dinamiche complesse in atto tra i diversi partiti politici e soprattutto di prevedere le mosse dei giocatori in campo. “Probabilmente sarà Silvio Berlusconi a battere il primo colpo, e non sappiamo se e quando lo farà. Poi io penso che certamente ci dovrà essere un’iniziativa politica di Matteo Salvini, che ha molte carte in mano e dovrà essere capace di sfruttarle”, afferma Velardi.

Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, “gioca un po’ rimessa”. Stamattina hanno fatto scalpore i tre tweet identici pubblicati congiuntamente da Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Ci si chiede se si tratta di una mossa politica, come per dire che i tre sono un fronte compatto tanto da parlare all’unisono, o se invece semplicemente condividono un social media manager molto pigro. Velardi, dal canto suo, definisce “una minchiata” la strategia comunicativa, se tal si vuol definire, dei tre leader. Sul fronte del Quirinale, infine, “le difficoltà sono evidenti sia dentro i Cinquestelle sia nel Pd, dove non c’è molta convinzione sulla candidatura di Mario Draghi”.

