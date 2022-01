Flash mob di Fratelli d'Italia contro il governo: “Bugie, chiusure, contagi alle stelle. Green pass un falimento”

20 gennaio 2022 a

a

a

Fratelli d’Italia in piazza contro il governo Draghi per la gestione della pandemia Covid. “Bugie, chiusure, contagi alle stelle. Governo un unico commento. Green pass è stato un falimento” è questo il testo dello striscione che i parlamentari di FdI hanno esposto davanti alla Camera dei deputati in un flash mob organizzato in piazza Montecitorio dopo il via libera definitivo dell'aula al Dl super green pass.

Un fallimento dopo l'altro, dimettiti e smetti di far danni: la Meloni massacra Speranza

Alla manifestazione ha preso parte anche Giorgia Meloni, che ha spiegato così i motivi della dimostrazione di protesta: “Il governo italiano ha piegato i diritti fondamentali, la Costituzione, ha imposto le norme più aggressive del mondo e il risultato è che noi abbiamo il tasso di contagi più alto di quello di nazioni in cui nemmeno lontanamente sono state imposta le stesse restrizioni e, peggio ancora, abbiamo il tasso di mortalità da Covid più alto d’Europa. È stato approvato l'ennesimo decreto fatto di norme insensate. Lo avevamo previsto, siamo stati ignorati ma la storia e i numeri ci hanno dato ragione - ha proseguito la leader di FdI-. Questo governo irresponsabile è troppo impegnato a mettere gli italiani gli uni contro gli altri per occuparsi di cose serie. Ma rimane l'irresponsabilità di non aver voluto ascoltare le proposte serie e responsabili dell’opposizione. Il fallimento è certificato dai numeri, che non sono un'opinione e che tradiscono l'incapacità del ministro della Salute che qualsiasi normale governo sarebbe giù stato rimosso”.

Bassetti umilia Crisanti: “Non è al mio livello, non parlo di medicina con un microbiologo”

Oltre al tema Covid c’è stato spazio per una battuta veloce da parte della Meloni sulla corsa per il Quirinale e i prossimi passi che compierà la coalizione di centrodestra: “Il vertice di centrodestra deve essere ancora convocato. Per come la vedo io, ovviamente, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Spero sia calendarizzato nelle prossime ore, altrimenti lo chiederò ufficialmente. C’è ancora l'unità del centrodestra? C'è sempre l’unità”.

Berlusconi chiede altro tempo e alla fine resta ad Arcore. Meloni e Salvini in pressing

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.