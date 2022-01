Corsa al Quirinale, Draghi muove le sue pedine e vede John Elkann a Palazzo Chigi

20 gennaio 2022 a

a

a

Oggi, 20 gennaio, a pochi giorni dall'inizio delle votazioni per l'elezione del Capo dello Stato, Mario Draghi ha incontrato il presidente di Stellantis, John Elkann, a Palazzo Chigi. Un incontro che farà sicuramente discutere visto il momento particolare in cui avviene. Ha fatto discutere anche quando prima di Natale, il giornale britannico The Economist ha elogiato l'Italia come "Paese dell'anno", indicando nel premier Draghi il motivo di questo successo. E molti hanno fatto notare che l'azionista di riferimento del prestigioso settimanale è proprio Elkann.

L'incontro tra Draghi ed Elkann è rimasto riservato. Il premier e il numero uno di Exor non hanno rilasciato dichiarazioni. Ma il sospetto che si sia parlato di Quirinale è alto. Non è un mistero che ad Elkann farebbe molto piacere vedere l'amico Mario sul Colle dove fino ad ora ha regnato Sergio Mattarella. Tra i temi sul tavolo dell'incontro a Palazzo Chigi c'è stato sicuramente anche il futuro del governo. Se Draghi dovesse davvero essere eletto presidente della Repubblica. cosa accadrà? L'ex numero uno della Bce sarà in grado di scegliere un successore da far digerire ai partiti o si andrà dritti ad elezioni? Elkann ha ascoltato con molta attenzione.

