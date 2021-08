Ecco cosa combina Veltroni al candidato sindaco Gualtieri

30 agosto 2021 a

C'è chi dice che sia una pura casualità. Ma c'è anche chi sostiene - e sono tanti - che invece non lo è affatto. E, aggiungono, a pensare male si fa peccato ma il più delle volte ci si indovina. Così il 2 settembre succede che due esponenti del Pd romano si trovino...separati in casa. Gualtieri, infatti, alle 18 è alla manifestazione politica più importante per la sua candidatura a sindaco di Roma, l'apertura della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità.

Un po' più lontano, alla Casa del Cinema a villa Borghese, sempre alla stessa ora, Walter Veltroni è invece alla presentazione di un libro del giornalista dell'Huffington Post ed ex Corriere della Sera Pierluigi Battista dal titolo "La casa di Roma". Ma insieme a lui, a fare da "madrina", c'è anche la regista Cristina Comencini. Già, proprio la mamma di Carlo Calenda, candidato sindaco con il suo partito Azione! al Campidoglio. E uno dei più feroci avversari del Pd di Enrico Letta. Insomma una scelta non proprio felice quella di Veltroni e che ha già provocato più di un mal di pancia nel Pd e tra gli alleati dei Dem per la corsa al Campidoglio.

