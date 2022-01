Mattarella bis, Draghi o Berlusconi, chi vogliono gli italiani al Quirinale

13 gennaio 2022 a

a

a

In queste ore tiene banco non solo il Covid. La pandemia viene marcata stretta dalla corsa al Quirinale. Se n'è parlato anche nello studio di Agorà, dove è stato presentato il sondaggio "Rai per Agorà". Dal sondaggio emergono le preferenze degli italiani che al Colle vedono un testa a testa tra Mattarella e Draghi.

Secondo la rilevazione, infatti, il 27% degli italiani vorrebbe un Mattarella bis, in aumento dell'1% rispetto al gradimento misurato lo scorso 6 gennaio. Subito dietro si piazza Mario Draghi che, al 13 gennaio, è salito al 21% delle preferenze e anche lui guadagna un punto percentuale. Sul podio c'è anche Silvio Berlusconi che guadagna due punti di gradimento rispetto a sette giorni prima raggiungendo quota 16%. L'elezione inizierà il 24 gennaio...chissà quale sarà il verdetto dei grandi elettori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.