Giorgia Meloni vince il derby con Matteo Salvini nel primo sondaggio Swg dell'anno: Fdi stacca la Lega

Tornano i sondaggi sul gradimento delle forze politiche a pochi giorni dalla votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Nel corso della puntata del 10 gennaio del Tg La7 si sono rivisti per la prima volta nel 2022 i consueti numeri di Swg che fotografano le intenzioni di voto degli italiani. Rispetto allo scorso 20 dicembre non ci sono grandi scossoni nella classifica, con il Partito Democratico che resta il primo partito italiano con il 22,2%, stessa identica fiducia di tre settimane fa. Alle spalle dei dem Fratelli d’Italia evita il sorpasso della Lega, che prima di Natale sembrava ormai imminente: Giorgia Meloni e i suoi guadagnano lo 0,2%, salendo dal 19,7% al 19,9%. Giù il Carroccio di Matteo Salvini, che perde addirittura lo 0,6% attestandosi ora al 19%, a quasi un punto percentuale di distacco dagli alleati della coalizione di centrodestra.

Guerra di nervi tra Berlusconi e Draghi sul Quirinale. La minaccia di Forza Italia che inguaia il governo

Resta stabile anche il Movimento 5 Stelle, che riesce però a ritrovare la fatidica soglia del 14%, dopo essere caduto fino al 13,9%. Buoni risultati per Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi, che punta all'elezione come nuovo inquilino del Quirinale, cresce dello 0,4%, toccando un 7,8% complessivo. Continua pure la flessione di Italia Viva di Matteo Renzi, alle prese con un nuovo segno meno per un totale di 2,1%. Per la prima volta nella classifica stilata per La7 appare il partito di Gianluigi Paragone, che ottiene l'1,1%.

