Verrà eletto entro il 3 febbraio, la profezia di Fico sul Quirinale

«Sono fiducioso che si possa arrivare all’elezione del presidente della Repubblica entro il 3 febbraio, andare oltre sarebbe sui generis». Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a "In mezz’ora in più" su Rai3.

Con Mario Draghi al Colle si va a votare

«Al momento i positivi sono 29 alla Camera e non possono votare in base alla normativa vigente - prosegue Fico - e questo non costituisce nessuna violazione di procedura costituzionale. L’emergenza sanitaria è conclamata e importante, non dobbiamo dare messaggi sbagliati o poco univoci alla cittadinanza. I positivi al Senato forse sono tra i 6 e gli 8, non conosco il numero preciso, ma la curva è in discesa come per i deputati». E ha aggiunto: «I no vax possono entrare alla Camera con il tampone e dunque possono venire a votare».

