Quirinale, a sinistra scatta il panico: L'Espresso dà il via al tiro a Berlusconi

07 gennaio 2022 a

a

a

Con lo spettro dell'arci-nemico al Quirinale a sinistra riparte la caccia a Silvio Berlusconi. A dare il primo rintocco della grancassa mediatica contro il presidente di Forza Italia è l'Espresso che dedica al Cavaliere una copertina al fulmicotono. Sulla rivista campeggia la foto del nemico di sempre con due sole parole: "Lui no". "Ci bastano due parole e cinque lettere in tutto per dirlo" si legge nella nota di presentazione del numero del settimanale. "Non ci giriamo attorno nella copertina di questa settimana: Silvio Berlusconi non può essere il prossimo Presidente della Repubblica".

Governo "fotocopia", così vogliono lanciare Draghi al Quirinale. E spuntano Di Maio o Franceschini premier

Per l'occasione il settimanale diretto da Marco Damilano tira fuori dagli archivi gli articoli culti dell'anti-berlusconismo a partire dal 1991 fino alla discesa in campo nel 1994.

“Con Berlusconi al Quirinale sarà guerra civile”. Toscani choc sulla candidatura del Cav

La sola ipotesi di Berlusconi presidente della Repubblica manda in tilt la sinistra. Basti pensare che il Pd è disposto ad allungare i tempi per l'elezione del prossimo capo dello Stato. Secondo un retroscena de Il Giornale il partito di Enrico Letta confida in "aiutino" del preesistente della Camera griullino, Roberto Fico, per dilatare il calendario delle votazioni per il Colle e far salire le chance di Mario Draghi o addirittura di un mandato bis di Sergio Mattarella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.