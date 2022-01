"Sciolga la riserva", il centrodestra lancia la candidatura di Berlusconi al Quirinale

14 gennaio 2022 a

I leader della coalizione di centrodestra "chiedono" a Silvio Berlusconi di "sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta" sulla corsa per il Quirinale. La nota congiunta dopo il vertice di centrodestra a Villa Grande a Roma sottolinea come quella del leader di Forza Italia sia "la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’Alta Carica" di presidente della Repubblica "con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono".

L’incontro di Villa Grande, si legge nella nota congiunta diffusa al termine del summit tra Lega, Fi e Fratelli d'Italia e i centristi della coalizione, "è servito a ribadire l’unità di intenti del centro-destra". "Nel confermare il reciproco rispetto per le diverse scelte in ordine al governo Draghi, i leader della coalizione concordano sulla necessità di un percorso comune e coerente, che va dalla scelta del nuovo Capo dello Stato alle prossime elezioni politiche, valorizzando anche le occasioni di convergenza parlamentare sui contenuti che da sempre sono patrimonio comune della coalizione". La "figura del nuovo Presidente della Repubblica", viene sottolineato, "deve garantire l’autorevolezza, l’equilibrio, il prestigio internazionale di chi ha la responsabilità di rappresentare l’unità della Nazione".

"Alla luce di queste considerazioni", il centrodestra, che "rappresenta la maggioranza relativa nell’assemblea chiamata ad eleggere il nuovo Capo dello Stato", ha il "diritto e il dovere" di proporre la candidatura al massimo dei vertici istituzionali.

Matteo Salvini e Giorgia Meloni non hanno rilasciato dichiarazioni al di fuori del comunicato congiunto. A parlare fuori dalla residenza del Cav sono i centristi. "Si deve aprire il dialogo in tutta la prossima settimana delle forze parlamentari. Non è Berlusconi che deve trovare i suoi 60 voti, è la coalizione di centrodestra che parte dai suoi numeri, compattamente, e che dialoga con tutti gli altri gruppi parlamentari per verificare se ci sono le condizioni per arrivare alla elezione del presidente della Repubblica" ha detto Maurizio Lupi, di Nci, al termine del vertice del centrodestra a Villa Grande.

"Coraggio Italia è pronta a dare il suo sostegno alla candidatura di Silvio Berlusconi al Colle qualora il Cav decida di sciogliere la riserva e scendere in campo", sono le parole attribuite a Luigi Brugnaro durante il vertice a nome del partito da lui fondato insieme a Giovanni Toti.

