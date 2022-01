Salvini lancia la cura choc per far volare il Paese:: "Flat tax fino a centomila euro"

14 gennaio 2022 a

Una flat tax fino a centomila euro di reddito. E' la cura choc che serve per rilanciare l'economia nel nostro Paese. A proporla è Matteo Salvini. Il leader della Lega ha spiegato che questa novità andrebbe inserita all'interno di un pacchetto complessivo: "La Lega ha presentato emendamenti alla delega sulla riforma fiscale per tagliare tasse e burocrazia. Diciamo no alla riforma del catasto, Flat tax fino a 100mila euro". Salvini, nel frattempo, continua a battersi su un altro fronte caldo, quello del caro bollette: i contatti con il governo sono costanti.

Proprio a proposito dei rincari sul costo dell'energia Salvini ha detto di essere "contento perché ieri il governo con il ministro Cingolani ha annunciato entro gennaio un decreto importante a sostegno di imprese e famiglie. Eravamo da soli fino a qualche giorno fa a reclamare un intervento per stoppare il caro bollette luce e gas, adesso il governo ci segue". Questa mattina Salvini ha visitato il mercato del Villaggio olimpico a Roma per sostenere Simonetta Matone, candidata del centrodestra alle suppletive della Capitale. "L’importante - ha aggiunto - è mettere sul tavolo alcuni miliardi perché ci sono imprese ferme e operai in cassa integrazione e famiglie al buio e al freddo". Per il leader della Lega bisogna "aumentare le stazioni del gas, i termovalorizzatori per produrre energia, tornare alla ricerca sul nucleare e aumentare le tasse su chi sta guadagnando dal rincaro".

