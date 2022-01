Quirinale, Berlusconi prepara l'operazione scoiattolo

Arnaldo Magro 12 gennaio 2022 a

Non troppo tempo fa, un noto giornalista e conoscitore fine di politica, scriveva ironicamente in una chat tra amici: «Il prossimo che utilizza con me il termine centrodestra rischia la querela». Mai battuta sembrò più azzeccata. Per la corsa al Quirinale, ipotizzare una operazione sinergica, in questo momento, appare quanto di più farraginoso. Non fosse altro che per il nome dato all’operazione.

Forza Italia parla apertamente di «operazione scoiattolo». Il termine scoiattolo appare ai più come poco evocativo, soprattutto in virtù della portata della posta in palio. Non lascia prefigurare il topo dalla coda arruffata, nulla di imponente o maestoso ma neanche una strategia troppo mirata che possa condurre al Colle. Sgranocchiare ghiande in modo furtivo per poi arrampicarsi rapidamente sulla corteccia degli alberi. Questo in sostanza, il modus vivendi del roditore. Non proprio esaltante.

L'asso nella manica di Berlusconi? E' Sgarbi. Ecco come Vittorio sta agevolando la corsa al Quirinale

Si tratterebbe, per il Cav, per arrivare a quota 505, di convincere grossomodo un centinaio di grandi elettori. Tutto dovrebbe svolgersi a Villa Granda. Berlusconi è arrivato sull’Appia molto determinato e dovrebbe incontrare in gran segreto quel centinaio di parlamentari. Quelli che lui reputa ancora convincibili. Pochi minuti a testa inseriti in una agenda fittissima.

Il tempo di conoscerli, davanti ad una tazza di the matcha. È stata bandita la tradizionale tazzina di caffè. Agli alleati che chiedono garanzie sui numeri, ripete sicuro, che non esiste un piano B. Dove «B» non sta per Berlusconi. Non esisterebbe un piano alternativo alla candidatura di Berlusconi. «Sarebbe oltraggioso nei confronti del Cavaliere ipotizzare una alternativa, con il suo nome ancora in campo” ribattono gli azzurri. Avanti con lo scoiattolo dunque. Nella speranza che si tratti almeno di uno scoiattolo volante. Di quella rara specie australiana, capace di restare in volo senza rovinare giù troppo in fretta.

