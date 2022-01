Travaglio: "Così Draghi ha fallito sul Covid. E' iniziata la caduta di superman"

11 gennaio 2022 a

"Puoi mentire a qualcuno per un certo tempo, ma a un certo punto i fatti arrivano a smentirti". E' come al solito spietato il giudizio di Marco Travaglio nei confronti di Mario Draghi. Ospite di "Dimartedì", il direttore de Il Fatto quotidiano mette nel mirino le incertezze del premier sul green pass. "Ci ha detto che era la garanzia di ritrovarsi tra non contagiosi ma era una bugia. Si è concentrato solo sulla pandemia dei non vaccinati e si è dimenticato dei vaccinati che si contagiavano a causa delle false certezze che aveva diffuso".

"Tutti i suoi provvedimenti contro i no vax - ha continuato Travaglio - hanno fatto sì che si vaccinasse solo il 2% dei no vax. Forse la strategia è stata sbagliata". Infine la stroncatura definitiva: "E' iniziata la caduta di Superman Draghi, le sue menzogne stanno venendo a galla".

