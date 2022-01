La paura del voto fa 90: anche i deputati grillini per il Mattarella bis (e Conte rosica)

11 gennaio 2022 a

Anche fra i deputati M5s, come in Senato, spunta l’ipotesi di un Mattarella bis, con 5/6 interventi a favore di questa opzione. È quanto si apprende dalla riunione del gruppo Camera. Nel corso dell’assemblea è stato dato mandato pieno al capogruppo Davide Crippa e alla vice Carbonaro di portare avanti la linea del gruppo Camera.

Crippa avrebbe motivato la scelta sostenendo che i tempi per la formazione di un nuovo governo, qualora fosse Mario Draghi a salire al Quirinale, sarebbero troppo lunghi e incompatibili con i doveri dell'Italia relativi al Pnrr. La paura dei grillini, in realtà, è che la formazione del governo si riveli impossibile e si scivoli verso il voto anticipato. Che significherebbe il ritorno nell'anonimanto per gran parte di loro.

La presa di posizione dei deputati a 5 stelle è in ogni caso un ulteriore schiaffo a Giuseppe Conte, che aveva invocato un nome in rosa per il Quirinale. Segno inconfondibile di una totale mancanza di presa sui gruppi parlamentari da parte dell'avvocato.

