Stasera Italia, Giovanni Tria vuole Mario Draghi al Quirinale: garanzia per l'Europa e per il Mondo

“Oggi il ruolo di Mario Draghi è quello di dare una garanzia ai mercati finanziari”. Lo afferma Giovanni Tria, ospite della puntata di martedì 11 gennaio di Stasera Italia in onda su Rete4. L’ ex ministro dell’economia e delle finanze spiega in studio l’iter del PNRR: “Nella prima fase si tratta di stanziare, assegnare e distribuire risorse. Il PNRR entrerà nella fase attuativa probabilmente nel 2023. Prima ci saranno le riforme, che sono quelle divisive”. Mario Draghi, secondo Tria, è fondamentale come garanzia per l’Europa e per il Mondo. “È una persona che può alzare il telefono e parlare con Joe Biden, Xi Jinping e così via. Non so quante ce ne siano così in Italia”. Barbara Palombelli, conduttrice del talk, ricorda che saranno le nuove generazioni a pagare l’enorme debito pubblico che si aggraverà proprio con il PNRR, seppur preparato per rilanciare l’economia dopo la pandemia e permettere lo sviluppo verde e digitale. Tria è irremovibile e torna sul tema Draghi: "Se andasse al Quirinale, avremmo 7 anni di garanzia per l’Italia".

