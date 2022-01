Stasera Italia, il ritratto di Pietrangelo Buttafuoco: Mario Draghi è il morto che insegna a piangere

Federica Pascale 11 gennaio 2022 a

“Draghi è il morto che insegna a piangere. Fintanto che è vivo, si ride”. Parole di Pietrangelo Buttafuoco, ospite della puntata di martedì 11 gennaio di Stasera Italia su Rete4. In studio, Barbara Palombelli chiede ai suoi ospiti di commentare l’evoluzione del personaggio Mario Draghi, dall’inizio del mandato ad oggi. Risponde Buttafuoco: “L’esperienza lo cambia inevitabilmente. Non era abituato ad essere criticato e contraddetto. È stato chiamato per aiutare l’Italia ad uscire dall’emergenza, ha un ben preciso compito. Adesso il Quirinale ha un po’ cambiato la percezione che ha di sé e dalle sue non risposte è chiaro che il pensierino lo stia facendo. Il suo atteggiamento in conferenza stampa sarebbe stato criticato a qualunque altro politico”.

In collegamento interviene anche Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale: “Se mettiamo a paragone la conferenza di fine anno e quella di ieri, si nota che nella prima ha parlato troppo e ieri forse troppo poco. Probabilmente comincia a capire i meccanismi della politica, con la quale si deve confrontare. Noi siamo un Paese sospeso rispetto alle decisioni del premier” nel senso che la figura di Draghi è decisiva per la sopravvivenza del governo di unità nazionale che abbiamo oggi, nel quale tutti i partiti devono essere coinvolti per giungere a soluzioni condivise. C’è ancora molto da fare".

