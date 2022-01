Gli auguri di Silvio Berlusconi a Marta Fascina. Foto da piccioncini per il 32° compleanno

09 gennaio 2022 a

a

a

"Buon compleanno, Marta". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, fa gli auguri sui sociale alla compagna Marta Fascina. La deputata azzurra, compie 32 anni. Il post è corredato da una foto in cui i due sono ritratti insieme e si guardano negli occhi.

Lo scatto segue quello "presidenziale" postato dal Cav sui social per fare gli auguri di Natale agli italiani. Anche allora era apparso insieme a Marta, elegantissima per l'occasione, sullo sfondo degli addobbi natalizi. Una foto da first lady, hanno commentato molti in riferimento alla corsa per il Quirinale in cui Berlusconi è impegnato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.