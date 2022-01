Il M5S è una polveriera. Paola Taverna al veleno: inopportuna la proposta dei nostri sul Mattarella-bis

06 gennaio 2022 a

L’aria dentro al Movimento 5 Stelle si fa più pesante ogni giorno che passa e la partita del Quirinale sta ulteriormente dilaniando la creatura di Beppe Grillo, ormai spaccata su qualsiasi argomento all’ordine del giorno nella politica italiana. Stavolta a parlare e ad usare parole dure nei confronti dei compagni è Paola Taverna, vicepresidente del Senato e del Movimento 5 Stelle, che rimbrotta i pentastellati che vogliono una rielezione di Sergio Mattarella al Colle: “Il Senato è totalmente in linea con il nuovo corso del Movimento. Alcuni senatori hanno espresso un auspicio, considerato che tutto il M5S stima il presidente della Repubblica. Ma le speranze di questi colleghi si scontrano con l’indisponibilità del presidente Mattarella, di fatto sono considerazioni che a oggi non hanno una prospettiva concreta. Soprattutto, va precisato che istituzionalmente sono parole non opportune, perché sembrano voler tirare per la giacchetta Mattarella”.

“Con una pandemia così pesante - ci tiene a precisare la Taverna nell’intervista al Fatto Quotidiano - la stabilità del governo è ciò che unisce tutti i partiti. Per ora è aperto il confronto su un nome ampiamente condiviso, discutere di un eventuale, nuovo governo è prematuro. Abbiamo una certezza, cioè quella che esiste un esecutivo che affronta la pandemia e che deve occuparsi del Pnrr e della salute degli italiani”.

