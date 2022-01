Massimiliano Fedriga successore di Mario Draghi: il clamoroso retroscena di Massimo Giletti a In Onda

05 gennaio 2022 a

a

a

Mario Draghi ha introdotto per primo l’obbligo vaccinale in Europa, scegliendo la stretta per gli over50. È il discorso con cui David Parenzo, che insieme a Concita De Gregorio conduce In Onda, talk show di La7, dà la parola a Massimo Giletti, volto principale di Non è l’Arena che svela numerosi retroscena piccanti sulla giornata della politica italiana, tra cabina di regia e Consiglio dei ministri: “È l’unico che poteva farlo Draghi. In questo scontro che c’è stato e che se arriva adesso sembra non esserci visto il voto all’unanimità nel Consiglio dei ministri, ma non è stato tutto tranquillo e sereno, in realtà la tensione è enorme su quello che succederà dal 24 gennaio in avanti. Oggi si doveva decidere per una questione di salute, ma oggi c’è stata molta tensione perché è Draghi il punto di equilibrio di questa storia. Cosa succederà al Quirinale, ma si lega il premier al Quirinale e oggi si sono fatte delle prove dei giochi di forza. Si fa - dice a sorpresa Giletti - il nome di Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, come successore di Draghi pur di mandarlo al Quirinale. C’è un movimento che poi pesa su queste grandi divisioni

