Covid, "italiani positivi chiusi nella toilette dell'aeroporto". La Montaruli (FdI) interroga il ministro Di Maio

“Con una interrogazione parlamentare chiedo al ministro degli Esteri Luigi Di Maio come voglia procedere sugli italiani positivi al coronavirus e bloccati negli altri Stati e approfondire in che modo sono stati e sono trattati". E' quanto denuncia in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. Il caso è quello di due ragazzi che sono risultati positivi con tampone in aeroporto a Helsinki.

"Merita un intervento dell’Italia - dichiara la Montaruli - i nostri connazionali devono ricevere un trattamento rispettoso sia dal punto di vista della tutela della salute sia anche della loro dignità e rimanere chiusi in un bagno non è dignitoso. Il silenzio rischia di creare un precedente legittimante di altri trattamenti non adeguati nei confronti dei positivi che non sono ammissibili”.

