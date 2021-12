Draghi Capo dello Stato, la profezia di Feltri sul Quirinale

Federica Pascale 20 dicembre 2021 a

“Per fortuna oggi nessuno fa il mio nome, anche perché farebbe ridere avere un Presidente della Repubblica come me, e questo lo sanno tutti.” Parole di Vittorio Feltri, ospite della puntata di lunedì 20 dicembre di "Stasera Italia" condotto da Barbara Palombelli su Rete4.

Per questa volta, Feltri non è in gara per il Quirinale ma 7 anni fa, quando si votò per Mattarella, proprio lui fu candidato da Lega e Fratelli d’Italia. “Ero contento, perché sapevo che non sarei mai stato eletto. Piuttosto che andare al Quirinale, andrei al San Vittore” ammette ridendo, e rivela che ogni volta che la Boldrini, allora presidente della Camera, leggeva il suo nome “con disgusto” provava immenso piacere. “Al Quirinale sono entrato soltanto una volta molti anni fa per fare la guardia alla portineria".

La Palombelli chiede a Feltri chi dovrebbe andare al Quirinale, e se magari debba essere una donna. “Se dev’essere una donna, io mi auguro sia la Cartabia. Ho molta stima di lei, conosco le sue opere e so che è una persona da ammirare.” Nonostante ciò, Feltri profetizza tutt’altro. Secondo lui, il prossimo Presidente della Repubblica sarà Mario Draghi, e il motivo è semplice: “Qualora Draghi diventasse Presidente della Repubblica, toccherebbe a lui nominare il Presidente del Consiglio. Essendo Draghi una persona molto accorta, nominerebbe una persona di sua fiducia che garantirebbe la continuità della sua politica.” Il ragionamento fila e Feltri si dice molto contento anche di questo possibile esito.

