Vittorio Feltri stende Giuseppe Conte a Stasera Italia: personaggio politico finito. La sentenza sui no-vax

Vittorio Feltri attacca Giuseppe Conte per la mancata candidatura al collegio di Roma 1 alle elezioni suppletive che sceglieranno il nuovo parlamentare dopo le dimissioni di Roberto Gualtieri, nel frattempo diventato sindaco della Capitale. Il direttore di Libero è ospite in collegamento della puntata del 6 dicembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e dice la sua sul leader del Movimento 5 Stelle: “Conte è consapevole dei propri limiti dopo aver governato per due anni, facendo anche qualcosa di buono, ma non è riuscito a sfondare sul piano politico. Queste elezioni suppletive sono un po’ particolari e singolari e il ragazzo è un po’ spaventato, preferisce rimanere in stand-by in attesa di qualche situazione che lo possa favorire. Conte non riuscirà facilmente a sfondare, ormai è un personaggio che dal punto di vista politico è finito e forse non è mai neanche cominciato”.

La Palombelli cambia argomento e domanda a Feltri come sta vivendo la sua vita, tra cene, visite e contatti vari: “Me ne guardo bene, mangio a casa mia. Qualche volta vado al ristorante esibendo il green pass ovviamente. Ho fatto tre vaccini, ne farei anche cinque o sei, basta che qualcuno mi dica dove devo farli. Ho fatto quello contro l’influenza, quello sul pneumococco e uno per il fegato. Io - sottolinea il giornalista - se c’è un vaccino lo rincorro, è una cosa minima che faccio per evitare guai maggiori. Io sottoscrivo tutte le proposte sul green pass e simili, chi non fa il vaccino è liberissimo di non fare il vaccino, ma non posso che dirgli che muoia in pace. Abbiamo constatato - conclude Feltri - tutti che purtroppo senza il vaccino si corrono dei rischi molto alti. Non riesco a capire come si possano sostenere posizioni no-vax”.

Conte fa un passo indietro: è consapevole dei propri limiti?@vfeltri: "È un personaggio che dal punto di vista politico è finito"#StaseraItalia pic.twitter.com/vcb5RRpx1K — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 6, 2021

