La scomunica di Mattarella alle tv: basta spazio ai no vax

20 dicembre 2021 a

a

a

"Forse ai no vax è stato dato uno sproporzionato spazio sui media". A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, comunque, non ritiene che ciò abbia contribuito in modo significativo a cambiare l'atteggiamento degli italiani nei confronti dei sieri anti-Covid. Ecco quanto ha detto Mattarella in occasione del consueto scambio di auguri per Natale e Capodanno al Quirinale con le alte cariche dello Stato.

Il fallimento è ufficiale, Meloni chiede le dimissioni di Speranza

"La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell’emergenza dai responsabili, ai diversi livelli. Le poche eccezioni - alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico - non scalfiscono in alcun modo l’esemplare condotta della quasi totalità degli italiani".

Capodanno in zona gialla, la profezia di D'Amato per il Lazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.