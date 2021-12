Soldi per il caro bollette, Salvini contro i furbetti del reddito

19 dicembre 2021 a

Per affrontare i rincari delle bollette «siamo arrivati a 4 miliardi, a rateizzare per 10 mesi per le famiglie in difficoltà...dobbiamo trovare altri di soldi. Noi abbiamo detto: prendiamoli dai furbetti del reddito di cittadinanza». Lo ha detto Matteo Salvini a "Controcorrente" su Rete4.

«L’emergenza è sanitaria ed è quella legata al lavoro e alle bollette. Siamo arrivati a 4 miliardi per i rincari, siamo arrivati a rateizzare per 10 mesi per le famiglie in difficoltà e dobbiamo trovarne altri magari tagliando gli sprechi dei furbetti del reddito di cittadinanza. Ci sono 9 miliardi nel Reddito di Cittadinanza che c’è gente con il Porsche, che va a sciare, che ha tre ville, va in vacanza o gli stranieri che vengono solo per incassarlo. Se il centrodestra mi segue sul Reddito di Cittadinanza? Sì. Berlusconi ha detto quello che dico io: chi è disabile o non può lavorare va aiutato, ma ci sono centinaia di migliaia di persone, molti stranieri, che incassano e se ne vanno».

«Le priorità per noi sono salute e lavoro. L’anno scorso il presidente Mattarella chiese anche a noi un gesto d’amore per il paese. Venerdì ero a Palermo a processo e mi ci hanno mandato i partiti di sinistra perché da Ministro dell’Interno difendevo i confini del mio paese e bloccavo gli sbarchi. Invece di un premio, ho vinto un processo. Governare con chi mi ha mandato a processo: Conte, Di Maio, Letta, Toninelli è complicato, lo abbiamo fatto per prendere per mano e ricostruire il paese». Così Matteo Salvini, leader della Lega, a «Controcorrente» su Rete4.

