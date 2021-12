Berlusconi e il vertice segreto con Renzi organizzato da Letta. L'ultimo retroscena bomba sul Quirinale

17 dicembre 2021 a

Un vertice segreto con Matteo Renzi da organizzare grazie ai contatti di Gianni Letta. Che avrebbe già sondato telefonicamente il leader di Italia viva. E' l'ennesima carta che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si starebbe giocando per ottenere i voti necessari all'elezione al Quirinale.

Il retroscena è svelato da Wanda Marra e Giacomo Salvini su "Il Fatto quotidiano" e registra l'ansia del Cavaliere di ottenere un risultato tangibile prima di Capodanno. Perché sarà intorno a quella data che, secondo "il Fatto", gli alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini chiederanno all'ex premier di mostrare le carte. Se ci saranno i numeri per l'operazione Quirinale, allora il sostegno a Berlusconi diventerà ufficiale in vista delle operazioni di voto che dovrebbero cominciare il 24 gennaio. In caso contrario, il centrodestra dovrà individuare un altro nome da gettare nella mischia.

L'incontro tra Berlusconi e Renzi potrebbe tenersi intorno a Natale, quando il Cavaliere approderà a Roma e potrebbe ospitare il senatore fiorentino nella sua nuova residenza, Villa Grande sull'Appia. Renzi ha 43 parlamentari nella sua squadra, l'appoggio di Italia viva potrebbe quindi rivelarsi determinante per il Cav.

La memoria corre ai primi incontri tra i due. Quando un Renzi allora presidente della Provincia di Firenze fu invitato ad Arcore e quando, con Matteo segretario del Pd, fu Berlusconi ad essere invitato al Nazareno per il celebre patto. Ora potrebbe essere arrivato il momento di un nuovo Nazareno.

