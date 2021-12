Non è l'Arena, Salvini conferma: "La Lega voterà compatta per Berlusconi al Quirinale"

15 dicembre 2021 a

a

a

«Sto lavorando per tenere insieme non solo il centrodestra, ma per tenerlo insieme anche nell’attuale Parlamento. Se Berlusconi sceglierà di candidarsi (per il Quirinale, ndr) avrà lealmente il nostro sostegno. Ci vediamo in Aula, la Lega ha una parola e la mantiene». Così Matteo Salvini, ospite di "Non è l’Arena" su La7.

«Stare al governo con chi la pensa diversamente da noi, come Pd e M5S, è difficile» ma «il Presidente Mattarella ha detto "abbiamo bisogno di tuttì per sconfiggere il Covid e la crisi economica"» ha aggiunto il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite della puntata di stasera, 15 dicembre, del programma condotto da Massimo Giletti. «Ringrazio gli italiani perché stanno dando una enorme prova di compattezza», ha proseguito Salvini.

«È come nel Dopoguerra», ha spiegato il leader leghista parlando della permanenza del suo partito nel governo Draghi. «Bisognava ricostruire il Paese e stare fuori a osservare era sbagliato allora come sarebbe sbagliato oggi».

Riguardo allo sciopero di domani 16 dicembre, «è assurdo fermare l’Italia», dice ancora il leader della Lega Matteo Salvini nella trasmissione di La7. «Mi domando con quale criterio la Cgil faccia uno sciopero generale quando per la prima volta il governo taglia le tasse a tutti», ha rimarcato il segretario leghista. «Landini fa una battaglia ideologica», dice parlando del segretario della Cgil. Al quale Salvini rivolge un appello: «Sediamoci al tavolo per risolvere i problemi. L’Italia sta già soffrendo, non è il momento di polemizzare e di dividere... La Cgil che dice sempre no a tutto non aiuta il Paese».

