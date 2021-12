"Italia Paese dell'anno". Gli inglesi si arrendono: ecco il loro elogio definitivo

16 dicembre 2021 a

Nell'anno in cui più volte i destini sportivi di Italia e Inghilterra si sono incrociati - con puntuali vittorie degli azzurri - la Gran Bretagna tripudia al Belpaese l'elogio definitivo.

L’Italia è infatti il "Paese dell’anno 2021" per "The economist". La rivista britannica, che assegna il premio, non al Paese «più grande, al più ricco o al più felice», ma a quello che «è migliorato di più nel 2021», sceglie Roma - si legge nell’articolo - «non per l’abilità dei suoi calciatori, che hanno vinto l’Europeo, né per le sue pop star, che hanno vinto l’Eurovision Song Contest, ma per la sua politica».

In particolare, è la sottolineatura, con «Mario Draghi ha acquisito un premier competente e rispettato a livello internazionale». Non solo. «Per una volta - mette nero su bianco The Economist - una larga maggioranza dei politici italiani ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un programma di profonda riforma» che dovrebbe permettere a Roma di ottenere «i fondi a cui ha diritto nell’ambito del piano di ripresa post-pandemia dell’Ue».

Apprezzamento, poi, per la strategia messa in atto contro il Covid e per la ripartenza. «Il tasso di vaccinazione contro il Covid in Italia è tra i più alti d’Europa. E dopo un 2020 difficile, la sua economia si sta riprendendo più rapidamente di quelle di Francia o Germania».

