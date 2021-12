Vi rendete conto chi è che mi indaga? Renzi si sfoga sul caso David Rossi

11 dicembre 2021 a

a

a

Matteo Renzi parla del caso David Rossi e del pm che, nel 2013, è intervenuto sulla scena del crimine rispondendo (a quanto pare) alle telefonate che arrivavano sul cellulare del manager Mps. Lo stesso pm che oggi indaga sul caso Open che vede indagato lo stesso leader di Italia Viva.

Furia Renzi su magistrati e Pd. "Silenzio vigliacco" il missile ai dem

«La vicenda David Rossi è enorme, non vi sconvolge?». Terminata la tavola rotonda sul palco di Atreju sul tema delle riforme, Matteo Renzi si ferma a parlare del caso Mps. «Vi rendete conto che un pm, o più di uno, entra nella scena del chiamiamolo delitto o crimine? È una cosa enorme. Siccome quel pm è lo stesso del caso Open, io non posso attaccare. Ma in un Paese normale direi: vi rendete conto di chi è che mi fa l’indagine? Se è vero, è uno scandalo senza fine, sono sconvolto».

