La voce bomba sul caso Mps, Padoan vuole riprendersi il seggio donato a Gualtieri?

Fantapolitica? Chissà. Però qualcuno sta facendo girare la voce che Pier Carlo Padoan potrebbe abbandonare la presidenza di Unicredit, dopo l'affondamento della trattativa con il Mef attivata per rilevare il Monte dei Paschi di Siena.

Una scelta del genere, da parte di Padoan, addosserebbe platealmente le colpe del «fallimento» sulle spalle di Andrea Orcel. Di certo consentirebbe a far tornare l'attuale presidente dell'istituto in sintonia con il segretario del Pd Enrico Letta. Il quale, secondo alcuni esponenti del Nazareno, potrebbe così restituire a Padoan, candidandolo, quel seggio parlamentare che aveva abbandonato permettendo a Roberto Gualtieri di avviare la lunga marcia per conquistare il Campidoglio.

Sembra il girotondo caro ad Arthur Schnitzler, ma la politica riserva sempre delle sorprese.

