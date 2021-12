Giallo su David Rossi, al telefono c'erano Santanchè e il pm che indaga su Renzi

10 dicembre 2021 a

a

a

Giallo al telefono nella sera in cui David Rossi precipitò da una finestra di Rocca Salimbeni. Secondo "Repubblica" è quanto emerge dalle dichiarazioni fornite da Pasquale Aglieco, comandante provinciale dei carabinieri di Siena, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sulla tragedia del manager Mps.

Bomba sul caso Mps, Padoan vuole riprendersi il seggio donato a Gualtieri?

La circostanza è ancora tutta da verificare ma Aglieco ha detto di ricordare due telefonate giunte sul cellulare di Rossi dopo il ritrovamento del cadavere. Sulla prima il ricordo è del tutto sfocato mentre sulla seconda l'ufficiale ricorda che a rispondere fu proprio il dottor Nastasi che ora è in servizio a Firenze dove segue alcune importanti inchieste come quella sulla Fondazione Open. Nastasi, però, non commenta.

Secondo "Repubblica" quella sera all'altro capo del telefono ci sarebbe stata Daniela Santanché. La senatrice di Fratelli d'Italia, però, ha ammesso di aver telefonato a Rossi ma ha sempre negato di aver ricevuto alcuna risposta. Secondo i tabulati la telefonata sarebbe durata 38 secondi ma, per il parlamentare Cinque Stelle Luca Migliorino, non sarebbe riportata in nessuna relazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.