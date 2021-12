Calenda spiazza tutti, prima lo sgambetto a Conte, poi i complimenti alla Meloni: "Lei è l'unica..."

07 dicembre 2021 a

Ancora una presa di posizione politica sorprendente per il leader di Azione! Carlo Calenda. Dopo aver sbarrato la strada a Giuseppe Conte nel collegio Roma I (il capo dei 5stelle sarebbe stato il candidato a ereditare il seggio di Gualtieri in accordo col Pd, ma la notizia della candidatura in concorrenza dello stesso Calenda ha convinto il capo politico del M5s a fare retromarcia) ora Calenda si lancia in elogi verso la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: «L’unica operazione seria l’ha fatta la Meloni che ovviamente è distante da me anni luce. Ha fatto una cosa semplice: è andata in tutti i comuni a riprendersi i voti, parlando con sindaci e amministratori. È l’unica strada da percorrere, gambe in spalla. Solo così si recupera la distanza con i cittadini». A sinistra i possibili alleati del Pd non saranno felicissimi...

