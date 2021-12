Giuseppe Conte sbatte la porta in faccia al Pd sulle elezioni suppletive a Roma

06 dicembre 2021 a

Giuseppe Conte dice no ad Enrico Letta e al Partito Democratico. Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio ha declinato l'invito a candidarsi alle suppletive nel collegio di Roma 1: “Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta, ma dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5s e non mi è possibile dedicarmi ad altro”. Le parole in conferenza stampa non stupiscono visto che l'entourage del presidente grillino aveva già confermato che permanevano le perplessità che già in passato hanno indotto l'ex premier a rifiutare la candidatura ad un collegio suppletivo. "Ad ora è più no che sì", ammetteva nel primo pomeriggio un fedelissimo del suo staff. Poi Conte ha abbassato del tutto la sbarra. Le elezioni suppletive della Camera nel collegio Roma centro sono in programma il prossimo 16 gennaio, per scegliere il successore del neo sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che si è dimesso dopo l'elezione al Campidoglio.

