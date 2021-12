Sondaggio Swg, Fratelli d'Italia stacca la Lega. Tonfo del Movimento 5 Stelle

06 dicembre 2021 a

Cresce Fratelli d'Italia e sale anche il Partito Democratico, che resta il primo partito italiano. Giù la Lega e crollo del Movimento 5 Stelle. I dem guidati da Enrico Letta si confermano in vetta al gradimento degli italiani (21,5% dopo un più 0,4%) nel sondaggio del 6 dicembre effettuato da Swg Research per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Al secondo posto si trova FdI di Giorgia Meloni che cresce dal 19,4% al 19,8% e torna a vedere la soglia del 20%. Va giù la Lega di Matteo Salvini che perde un altro 0,3% attestandosi al 18,5%, a più di un punto di distanza dai "cugini" del centrodestra. Pesante segno negativo per i Cinquestelle, che cadono dal 15,7% al 15,1% per un pesante 0,6% in negativo. Guadagna terreno anche Forza Italia (7,3%), mentre perdono Azione (4%) e Italia Viva (2,5%).

Tra i leader dei maggiori partiti politici resta in vetta Giuseppe Conte, che però piace al 39% degli italiani, un dato inferiore rispetto a quel 40% di quando si apprestava a combattere la pandemia da presidente del Consiglio. Al secondo posto c'è la Meloni con il 31%, seguita da Letta al 28%: per il leader dem i numeri tornano ad essere quelli del suo nuovo incarico da segretario dopo un tonfo estivo. Al 25% Salvini, al 23% Carlo Calenda e infine Silvio Berlusconi è al 19%.

