Sogno Quirinale, il sondaggio bomba: Berlusconi secondo solo a Draghi. E Travaglio trema

Il sogno del Quirinale per Silvio Berlusconi potrebbe non essere così irraggiungibile. Un sondaggio realizzato da Tecné, infatti, accredita al Cavaliere il benestare del 20% degli italiani. Una percentuale considerevole se si tiene presente che l'unico leader attualmente in corsa ad avere più consensi, il 28%, è il premier Mario Draghi. Sul cui trasferimento al Colle pesa però la contrarietà dei partiti e dei parlamentari che temono il ritorno anticipato alle urne.

Al momento di grandi alternative non se ne vedono. Stando alla rilevazione di Tecné, infatti, al terzo posto - ma staccata di moltissimi punti - c'è l'attuale ministra della Giustizia Marta Cartabia, gradita al 10% degli italiani. Poi il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni, scelto dal 5%, e un gruppone al 4% composto da Maria Elisabetta Alberti Casellati (attuale presidente del Senato), Walter Veltroni e Pier Ferdinando Casini. Censiti tra gli "altri", infine, i vari Franceschini, Bonino, Conte, Amato, Pera ecc.

Le chance di Cavaliere di succedere a Sergio Mattarella sono dunque in risalita. E, sebbene le possibilità restino remote (mancano almeno 50 voti, senza tenere conto dei franchi tiratori sempre in agguato), non ci sono al momento altre ipotesi più forti di quella di Berlusconi, se si eccettua Draghi con tutte le controindicazioni del caso.

Uno scenario certamente da incubo per Marco Travaglio e il suo Fatto quotidiano, protagonisti in questi giorni di una agguerritissima campagna stampa contro il leader di Forza Italia, pompata con una raccolta firme per sbarrargli la strada del Colle. Firme che hanno superato le centomila ma che sono comunque imparagonabili a quel quinto degli italiani che, stando a Tecné, al Cavaliere presidente della Repubblica credono davvero. E ci sperano.

