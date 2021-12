Il gesto di Mario Draghi un segnale per il futuro: “Abbiamo avuto la prova che ha la testa al Quirinale”

04 dicembre 2021 a

a

a

Uno dei ministri più in vista e più credibili del governo guidato da Mario Draghi racconta a microfoni spenti l’importante retroscena: “Oggi abbiamo avuto la prova provata che Draghi, giustamente, ha la testa al Quirinale. Altrimenti il premier non avrebbe mediato sul contributo di solidarietà e avrebbe tirato dritto come ha sempre fatto da quando è a palazzo Chigi”. “Altro segnale è la volontà di evitare la rottura con i sindacati, chi punta al Colle non può ritrovarsi uno sciopero generale lungo il cammino…” le parole di un altro membro dell’esecutivo riportate dal Messaggero. Chi ha passato l’ultimo anno fianco a fianco col premier è quindi convinto che, nonostante non ci sia nessuna pubblica conferma, l’obiettivo sia quello di salire al Quirinale dopo Sergio Mattarella. Ma in realtà dentro ai partiti sono i molti quelli che spingono per una sua permanenza a palazzo Chigi per completare il lavoro del Recovery Plan ed evitare che si vada ad elezioni anticipate. Draghi ha fatto la sua mossa e non sembra passata inosservata.

La grande alleanza contro Draghi. “Padrone assoluto”, rivolta dei partiti sul Quirinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.