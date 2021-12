Al Quirinale senza la tessera del Pd in tasca: Matteo Salvini stoppa subito i progetti di Enrico Letta

04 dicembre 2021 a

"Conto che il 2022 porti in dote agli italiani un presidente della Repubblica senza la tessera del Pd in tasca”. A parlare è Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione di 'Artigiano in Fiera' alla Fiera di Rho. Il leader della Lega, nel turbine di voci e retroscena che riguardano l’imminente elezioni del capo dello Stato mette subito dei paletti a qualsiasi tentativo di Enrico Letta e del Partito Democratico di far eleggere un candidato in quota dem: “Non faccio selezioni, ma neanche esclusioni. Sono tristi le campagne stampa contro qualcuno e per escludere qualcuno. Berlusconi? Chiunque abbia i requisiti per legge si può candidare e a decidere chi fa il presidente della Repubblica non è qualche radical chic benpensante da salotto al cenone di Capodanno a Cortina. Parlerò del Quirinale a gennaio, sto incontrando tante persone interessanti e sto lavorando per tenere unito il centrodestra ma per una scelta quanto più ampia possibile. Credo che ci siano 'teste pensanti' anche al di là del centrodestra che vogliono una soluzione rapida e positiva. Sono contento degli incontri che sto avendo però non farò mai i nomi e i cognomi fino al momento indicato”.

Il segretario del Carroccio si è poi battuto nuovamente per ridurre gli sprechi del reddito di cittadinanza in modo da arrivare ad un taglio del caro bolletta: “Bisogna trovare altri soldi per abbassare le bollette, magari prendendoli dagli sprechi dei furbi del reddito di cittadinanza, alla cui voce ci sono 9 miliardi. Quei soldi potrebbero essere utilizzati in maniera più intelligente. In attesa del nucleare di ultima generazione, i cui risultati saranno visibili tra almeno 10 anni, bisogna investire sul gas, altrimenti le bollette continueranno ad aumentare. Noi - sottolinea Salvini - siamo entrati in questo governo per combattere la pandemia e per tagliare le tasse. L’importante è che non si alzi neanche una tassa. Qualcuno a sinistra, anche ieri, parlava di una patrimoniale ma non è il momento di tassare nessuno. Quindi 8 miliardi di taglio di tasse per tutti sono un buon segnale”.

