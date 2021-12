Incubo per gli italiani: Mario Monti a pranzo coi "suoi" ministri. Un piano per il Quirinale?

03 dicembre 2021 a

Colpo di scena nella corsa al Quirinale. Stando a quanto riporta Dagospia, l'ex premier Mario Monti avrebbe radunato a Roma per un pranzo, presso il ristorante "Casa Bleve", tutti i ministri del suo governo, in carica per circa un anno tra il 2011 e il 2012. E, in effetti, potrebbe trattarsi di una semplice rimpatriata per celebrare il "decennale" di quell'esperienza, cominciata il 16 novembre di dieci anni fa.

Ma i rumors del Palazzo accreditato il "Prof" di manovre in vista della prossima elezione del presidente della Repubblica. In uno scenario piuttosto "liquido", infatti, con Mario Draghi e Sergio Mattarella sempre più lontani dal Colle (il primo per volontà dei partiti, il secondo per indisponibilità a una conferma) si stanno scaldando i vari outsider. Silvio Berlusconi è il più noto e il più attivo. Ma anche altri big della politica ci stanno facendo un pensierino. De vari Pier Ferdinando Casini, Marta Cartabia e Paolo Gentiloni si è già scritto in abbondanza. Ma nei sondaggi dei "quirinabili" sta cominciando a comparire anche il nome di Monti, per ora accreditato di percentuali tra il 2 e il 4%. Poco per sognare davvero il Colle, ma non si sa mai.

Certo, gli italiani non farebbero i salti di gioia se dovessero ritrovarsi al Colle il premier di uno dei governi meno amati della storia della Repubblica. Ma le logiche parlamentari spesso sono imprevedibili. Intanto, Monti ha cominciato a convocare gli amici. Magari solo per un saluto. Magari no...

