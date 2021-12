Sondaggio Porta a Porta, Meloni e Conte pari al 20,5%. Ma il centrodestra vola

02 dicembre 2021 a

E' duello tra Fratelli d'Italia e Partito democratico. Se si andasse a votare oggi il partito di Giorgia Meloni avrebbe gli stessi consensi del Pd di Enrico Letta. A dirlo è l'ultima rilevazione di Noto Sondaggi per Porta a Porta di Bruno Vespa.

Il sondaggio prende in esame le intenzioni di voto ai partiti per l’intero territorio nazionale. Per il campione di Noto, il Pd raggiunge FdI (che rimane stabile) alla vetta con il 20.5% (crescendo dall’ultimo sondaggio del 4 novembre dello 0.5%). Seguono la Lega di Matteo Salvini al 17.5% (+0.5%); il M5S di Giuseppe Conte con il 15% (-0.5%). Forza Italia di Silvio Berlusconi stabile al 7.5% come pure Azione di Carlo Calenda al 4.5%. Italia Viva di Matteo Renzi risulta al 2.5% (-0.5%).

Nel sondaggio di Noto, seguono Noi con l’Italia e Verdi, entrambi stabili all’ 1.5%. Infine Coraggio Italia (-0.5%), Leu-Art.1 e Sinistra Italiana si attestano all’1%. Chiude +Europa che scende allo 0.5% (-0.5%). Il consenso agli schieramenti è così definito da Noto Sondaggi: Centrodestra (FDI - LEGA - FI - CI - NOI) al 48% mentre il Centrosinistra (PD- M5S - LEU - SI - +EUROPA - VERDI) al 39.5%. Gli altri di Centrosinistra (AZIONE - ITALIA VIVA) otterrebbero il 7%.

