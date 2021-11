Cartabianca, il sondaggio Emg fa sorridere Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia vola e mette la freccia sul Pd

30 novembre 2021 a

Quasi un italiano su due è indeciso su chi votare o non ha intenzione di votirae. E Fratelli d’Italia è pronto a riprendersi il primato ai danni del Partito Democratico di Enrico Letta. Nel sondaggio Emg per la puntata del 30 novembre di Cartabianca, programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, si segnala una crescita di uno 0,4% per il partito guidato da Giorgia Meloni, che attestandosi al 19,6% è ad un soffio dal Pd, che resta in vetta alla classifica dei partiti italiani per appena uno 0,1%. Sul terzo gradino del podio c'è la Lega di Matteo Salvini, in calo al 18,5% (-0,3%). Stabile il Movimento 5 Stelle al 15,3%, in leggera crescita Forza Italia e Italia Viva, che si attestano al 7,2% e al 4,2%. Vista la salita ora FdI si candida a tornare il primo partito in Italia.

